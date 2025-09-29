В стране Евросоюза нашли крупное месторождение газа

Запасы, по предварительным оценкам, составляют до 255 миллиардов кубических метров. Министр подчеркнул, что обнаружение месторождения открывает новые возможности для достижения энергетической независимости страны.
Правительство Кипра ведет консультации с американской компанией ExxonMobil, чтобы разработать план добычи газа. После получения соответствующих предложений власти намерены рассмотреть и утвердить стратегию освоения месторождения.
Ранее стало известно, что в Венгрии открыли нефтяное месторождение, которое способно добывать около одной тысячи баррелей в сутки.
Узнать больше по теме
Баррель нефти: что влияет на стоимость черного золота
Мировая экономика построена на углеводородах, поэтому месторождения нефти, газа и угля активно разрабатываются по мере роста потребления этих ресурсов. С помощью эксперта расскажем о самом ценном виде топлива — нефти: почему ее измеряют в баррелях, от чего зависит ее цена и где продают сырье.Читать дальше