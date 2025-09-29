Ричмонд
В стране Евросоюза нашли крупное месторождение газа

На Кипре нашли новое крупное месторождение газа, об этом сообщил глава Минэнерго страны Евросоюза Йоргос Папанастасиу в интервью газете Сyprus Mail.

Источник: AP 2024

Запасы, по предварительным оценкам, составляют до 255 миллиардов кубических метров. Министр подчеркнул, что обнаружение месторождения открывает новые возможности для достижения энергетической независимости страны.

Правительство Кипра ведет консультации с американской компанией ExxonMobil, чтобы разработать план добычи газа. После получения соответствующих предложений власти намерены рассмотреть и утвердить стратегию освоения месторождения.

Ранее стало известно, что в Венгрии открыли нефтяное месторождение, которое способно добывать около одной тысячи баррелей в сутки.

