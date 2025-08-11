В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

По его данным, в Индии все чаще звучат призывы бойкотировать продукцию McDonald’s, Coca-Cola, Amazon, Apple и других в знак протеста против пошлин, которые ввели власти США против Нью-Дели. Между тем Индия, самая густонаселенная страна в мире, считается ключевым рынком для американских брендов. Они быстро расширяют свое присутствие в этом государстве БРИКС, ориентируясь на растущую базу состоятельных потребителей.