В США за день задержали более 10 тыс. авиарейсов на фоне шатдауна

В ведомстве сообщили о кадровых проблемах в 12 диспетчерских пунктах. По словам Даффи, с начала шатдауна все больше авиадиспетчеров уходят на пенсию, а FAA не хватает от 1000 до 2000 авиадиспетчеров для полного укомплектования штата. «Раньше до приостановки работы у меня в день увольнялись около четырех авиадиспетчеров, а теперь в день увольняются до 15−20», — сказал он.