В США количество увольнений в октябре достигло максимума за последние 20 лет

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Организации в США уволили в прошлом месяце более 153 тыс. сотрудников, что стало максимальным показателем за октябрь на протяжении последних 20 лет. Об этом сообщила американская компания Challenger, Gray & Christmas, занимающаяся вопросами найма работников.
По ее данным, в октябре число увольнений выросло на 175% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года и достигло 153 074. Кроме того, с начала года по конец октября работодатели объявили о сокращении 1 099 500 рабочих мест, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2024 года (664 839). В 2025 году уровень сокращений рабочих мест достиг самого высокого показателя с 2020 года, когда на протяжении первых 10 месяцев было сокращено 2 304 755 мест. При этом планы по найму рабочей силы остаются довольно низкими, отмечается в докладе.
Как указывается в отчете, нынешние шаги руководства компаний связано с внедрением изменений, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), а также усилением мер по сокращению расходов. «Некоторые отрасли корректируются после бума найма во время пандемии, но это происходит в связи с внедрением ИИ, снижением потребительских и корпоративных расходов и ростом затрат, что приводит к ужесточению мер экономии и замораживанию процесса приема на работу. Те, кого сейчас увольняют, с трудом находят новую работу, что может еще больше ослабить рынок труда», — отметил эксперт компании Энди Челленджер. Он добавил, что «аналогичные потрясения» в 2003 году были связаны с масштабным распространением мобильных телефонов.