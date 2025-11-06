В США количество увольнений в октябре достигло максимума за последние 20 лет

По ее данным, в октябре число увольнений выросло на 175% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года и достигло 153 074. Кроме того, с начала года по конец октября работодатели объявили о сокращении 1 099 500 рабочих мест, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2024 года (664 839). В 2025 году уровень сокращений рабочих мест достиг самого высокого показателя с 2020 года, когда на протяжении первых 10 месяцев было сокращено 2 304 755 мест. При этом планы по найму рабочей силы остаются довольно низкими, отмечается в докладе.