В Совфеде рассказали о доступном социальном вкладе для пенсионеров

«Открыть такой вклад могут те, кто зарегистрирован в Единой государственной информационной системе социального обеспечения как получатель определённых выплат (это единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, выплаты по социальному контракту), а также пенсионеры, получающие федеральную или региональную социальную доплату. Таким образом, пенсионеры также входят в число граждан, для которых доступен этот инструмент», — рассказала RT Ольга Епифанова.
По ее словам, главные преимущества социального вклада — это повышенная процентная ставка, соответствующая самым выгодным годовым депозитам банка, а также удобный режим пользования средствами.
Епифанова подчеркнула, что вклад можно пополнять и частично снимать без потери доходности, правда, сумма для снятия ограничена 50 тысячами рублей. Дополнительную защиту обеспечивает государственная система страхования вкладов, которая гарантирует возврат суммы до 1,4 миллиона рублей даже в случае проблем у банка. Проценты начисляются ежемесячно и перечисляются на отдельный счет.
При этом процесс оформления вклада максимально упрощен. «Никаких дополнительных документов предоставлять не требуется, вся информация проверяется автоматически через портал “Госуслуги”», — подвела итог сенатор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».