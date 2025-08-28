Ричмонд
В Совфеде рассказали о доступном социальном вкладе для пенсионеров

Социальный вклад — новый депозитный продукт, который банки начали предлагать с июля 2025 года гражданам, получающим государственную поддержку. Об этом рассказала сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Открыть такой вклад могут те, кто зарегистрирован в Единой государственной информационной системе социального обеспечения как получатель определённых выплат (это единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, выплаты по социальному контракту), а также пенсионеры, получающие федеральную или региональную социальную доплату. Таким образом, пенсионеры также входят в число граждан, для которых доступен этот инструмент», — рассказала RT Ольга Епифанова.

По ее словам, главные преимущества социального вклада — это повышенная процентная ставка, соответствующая самым выгодным годовым депозитам банка, а также удобный режим пользования средствами.

Епифанова подчеркнула, что вклад можно пополнять и частично снимать без потери доходности, правда, сумма для снятия ограничена 50 тысячами рублей. Дополнительную защиту обеспечивает государственная система страхования вкладов, которая гарантирует возврат суммы до 1,4 миллиона рублей даже в случае проблем у банка. Проценты начисляются ежемесячно и перечисляются на отдельный счет.

При этом процесс оформления вклада максимально упрощен. «Никаких дополнительных документов предоставлять не требуется, вся информация проверяется автоматически через портал “Госуслуги”», — подвела итог сенатор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».