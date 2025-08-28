В Совфеде рассказали о доступном социальном вкладе для пенсионеров

«Открыть такой вклад могут те, кто зарегистрирован в Единой государственной информационной системе социального обеспечения как получатель определённых выплат (это единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, выплаты по социальному контракту), а также пенсионеры, получающие федеральную или региональную социальную доплату. Таким образом, пенсионеры также входят в число граждан, для которых доступен этот инструмент», — рассказала RT Ольга Епифанова.