В Совфеде рассказали, кому повысят пенсии до конца года

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пенсии ряда категорий россиян до конца года ждет повышение, в частности, это касается сотрудников силовых ведомств, сообщила РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Источник: © РИА Новости

«С 1 октября 2025 года вырастут пенсии у военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. Это связано с индексацией окладов на 7,6%. Повышение затронет оклады по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих службу по контракту и по призыву, сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи», — сказала сенатор.

По ее словам, соответственно, вырастут и пенсии, поскольку формула для их расчета напрямую привязана к размерам базового денежного довольствия.

Кроме того, «пенсии увеличатся у тех, кому в сентябре исполняется 80 лет — с 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты», — уточнила законодатель.

По словам Косихиной, все необходимые средства на обеспечение социальных выплат в соответствии с индексацией были предусмотрены. «Государство последовательно выполняет свои обязательства по обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров, и индексация пенсий — важный инструмент для поддержания их покупательной способности в условиях инфляции», — сказала политик.

Она также напомнила, что в апреле на 14,75% были проиндексированы социальные пенсии. Это коснулось тех, кому не хватило трудового стажа для назначения страховой пенсии, людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.

«На тот же процент выросло государственное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан, включая военнослужащих, проходивших службу по призыву (если стали инвалидами во время службы — ред.), участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов, жертв радиационных и техногенных катастроф, а также граждан, награжденных знаками “Жителю блокадного Ленинграда”, “Жителю осажденного Севастополя” и “Жителю осажденного Сталинграда”, — заключила Косихина.

