В Совфеде ответили депутату Родниной, предложившей пенсионерам обеспечивать себя самим

«Пенсии — это не просто выплаты пожилым людям, а заслуженное право тех, кто всю жизнь работал, платил налоги и вносил свой вклад в развитие страны. Государство не может снять с себя ответственность за поддержку тех, кто уже не в силах самостоятельно обеспечивать себя, особенно учитывая, что многие не могут делать накопления или рассчитывать на помощь близких. Сегодня в России около 41 миллиона пенсионеров, а средний размер пенсии составляет почти 25 тысяч рублей, регулярно индексируется для сохранения покупательной способности и достойного уровня жизни», — сказала она.