В Соцфонде напомнили, какие доплаты могут получать пенсионеры

Например, рождение детей позволяет родителю сформировать до 23,4 пенсионных коэффициента. При переводе в денежный эквивалент это означает прибавку к ежемесячной пенсии в размере более 3500 рублей. Со следующего года лимит на учет коэффициентов за детей будет отменен, что позволит многодетным матерям рассчитывать на повышенную пенсию. Данные поправки в закон имеют обратную силу и распространяются на женщин, уже находящихся на пенсии. Им будет произведено перерасчет и назначено повышение за тех детей, которые ранее не были учтены в стаже, на основании поданного заявления.