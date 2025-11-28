В Соцфонде напомнили, какие доплаты могут получать пенсионеры

Одной из выплат является доплата для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста или получивших первую группу инвалидности. В этих случаях фиксированная часть пенсии удваивается, что дает ежемесячную прибавку в размере 8,9 тысячи рублей. Социальный фонд автоматически назначает более высокую пенсию, отслеживая день рождения или оформление инвалидности, поэтому обращаться куда-либо не требуется. Благодаря такому проактивному формату в этом году вдвое больше пенсионеров старше 80 лет стали получать эту надбавку.
Без необходимости личного обращения или подачи документов предоставляется и социальная доплата для неработающих пенсионеров, чей доход оказывается ниже регионального прожиточного минимума. Ответственные организации уточняют все сведения через систему межведомственного взаимодействия и самостоятельно принимают решение о назначении поддержки, не требуя от пенсионера справок. Прекращение этой доплаты также происходит автоматически, как правило, в случае появления у пенсионера нового источника дохода или льготы, которые выводят его общий доход выше установленного минимума.
«Со следующего года получение социальной доплаты к пенсии станет еще удобнее, поскольку ее передадут с регионального уровня на федеральный. Сегодня в 59 субъектах России доплату устанавливает Социальный фонд. В остальных 28 регионах жители получают средства от органов социальной защиты. Начиная с января все субъекты, кроме Москвы и Сахалинской области, отдадут полномочия по выплате Соцфонду, что позволит синхронизировать перечисление пенсии и доплаты к ней, а также предоставлять услугу по единому стандарту», — рассказали в Соцфонде.
Большинство пенсионных доплат и надбавок увеличивается не только при изменении жизненных обстоятельств пенсионера, но и планово в ходе ежегодной индексации. Это касается, в частности, доплаты за инвалидность и доплаты по уходу за пожилым человеком. С этого года выплата по уходу включена непосредственно в состав пенсии, благодаря чему теперь она повышается вместе с ней.
Ранее размер этой доплаты был фиксированным и составлял 1200 рублей. Однако с января, одновременно с возобновлением индексации пенсий работающим пенсионерам, изменился и порядок ее пересчета. Выплата по уходу была проиндексирована на 9,5%, и для большинства получателей ее размер теперь составляет 1300 рублей в месяц. Следующее повышение данной доплаты запланировано на январь.
В целом пенсионное законодательство устанавливает не менее 15 различных видов надбавок и доплат. Пенсия увеличивается за счет наличия у пенсионера иждивенцев, сельского стажа, работы в условиях Крайнего Севера. Более высокий размер выплат также предусмотрен за службу в армии, выполнение задач в зоне специальной военной операции или за воспитание ребенка.
Например, рождение детей позволяет родителю сформировать до 23,4 пенсионных коэффициента. При переводе в денежный эквивалент это означает прибавку к ежемесячной пенсии в размере более 3500 рублей. Со следующего года лимит на учет коэффициентов за детей будет отменен, что позволит многодетным матерям рассчитывать на повышенную пенсию. Данные поправки в закон имеют обратную силу и распространяются на женщин, уже находящихся на пенсии. Им будет произведено перерасчет и назначено повышение за тех детей, которые ранее не были учтены в стаже, на основании поданного заявления.
