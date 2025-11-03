«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент», — отметил автор статьи.
По его мнению, решение об изъятии замороженных средств подорвет доверие к Европе в глазах Москвы и будет воспринято как акт воровства и лицемерия, что повлечет за собой не только экономические потери, но и серьезный политический откат.
Итальянская газета Corriere della Sera 2 ноября рассказала о трех выступающих против изъятия активов РФ странах, среди которых Франция, Бельгия, Италия. Уточнялось, что государства выступили против, возможно, из-за опасений по поводу финансовых обязательств.
Strategic Culture 1 ноября предупреждало, что попытка Запада изъять российские активы может иметь разрушительные последствия для Европы. Эксперты отмечали, что экспроприация чужих государственных средств подорвет доверие к западной финансовой системе и может вызвать массовый отток капиталов, а также переводы резервов в юани, золото и активы стран БРИКС.