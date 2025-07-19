В СФ предупредили о звонках мошенников под видом смены кода домофона

«За первый квартал 2025-го почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через такие мессенджеры, как WhatsApp, выросло в 3,5 раза. На этой волне, уже как по закону жанра, преступники вывели новую тактику: под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на “безопасные” счета», — пояснил сенатор.