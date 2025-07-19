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В СФ предупредили о звонках мошенников под видом смены кода домофона

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мошенники под видом сотрудников обслуживающей организации, занимающихся сменой кода домофона, пытаются получить доступ к деньгам граждан. Об этом рассказал ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

Источник: Freepik

«За первый квартал 2025-го почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через такие мессенджеры, как WhatsApp, выросло в 3,5 раза. На этой волне, уже как по закону жанра, преступники вывели новую тактику: под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на “безопасные” счета», — пояснил сенатор.

Шейкин рассказал, что сценарий строится на внезапном телефонном звонке. Злоумышленник представляется сотрудником обслуживающей организации и чтобы «подтвердить личность» жертве предлагают продиктовать код из СМС, который приходит на ее телефон. «Если жертва сомневается в правдивости такого предложения и кладет трубку, в игру вступает сотрудник “полиции” или “Росфинмониторинга”, который предлагает установить якобы “защитное” банковское приложение и приложить карту к NFC-метке телефона. На этом этапе аферисты создают виртуальную копию карты и списывают все деньги со счета жертвы», — добавил парламентарий.

«Таким образом, на деле код из СМС используется не для домофона, а для входа в онлайн-банк, доступ к мессенджерам, восстановление паролей и даже оформление онлайн-кредитов на имя жертвы. Самое тревожное: многие граждане даже не сопротивляются — ведь звонок связан с их адресом, квартирой, безопасностью семьи», — отметил Шейкин.

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