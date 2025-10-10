В СФ объяснили необходимость завершения эксперимента с «налогом самозанятых»

«Самозанятым не нужно беспокоиться. Правительство дало четкое обещание не пересматривать закон до 2028 года, и это принципиальная позиция. Даже когда режим будет трансформирован, речь идет не о его ликвидации, а о совершенствовании», — разъясняет сенатор.