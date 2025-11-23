В ряде регионов вырос транспортный налог. Сколько теперь придется платить

Транспортный налог для владельцев легковых автомобилей с двигателями мощностью до 100 л/с вырастет с 11 до 12 рублей на одну л/с, 100−150 л/с — с 16,5 до 18 рублей. Для автомобилей мощностью от 150 л/с, с года выпуска которых прошло менее пяти лет, ставки составят: 150−200 л/ с — 50 рублей, 200−250 л/ с — 75, свыше 250 л/ с — 150 рублей. Если прошло от пяти до десяти лет включительно, то 45,5, 69 и 138 рублей соответственно. Для машин старше десяти лет — 30,5, 46 и 92 рубля соответственно.