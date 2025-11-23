В ряде регионов вырос транспортный налог. Сколько теперь придется платить

Стоимость транспортного налога вырастет как для собственников легковых авто мощностью до 100 лошадиных сил, так и для владельцев мотоциклов.
Налог на легковой автомобиль вырастет до ставки в 14 рублей вместо 10 в 2026 году, а к 2032 году — постепенно поднимется до 32 рублей.
За за мотоцикл 20−35 лошадиных сил теперь придется платить по ставке не в 16, а в 20 рублей.
Такое решение приняла Московская областная дума 20 ноября: закон о повышении ставок транспортного налога был предложен губернатором Андреем Воробьевым, который напомнил, что действующие в Московской области ставки не менялись с 2015 года.
Сейчас владельцы гелковых машин мощностью до 100 лошадиных сил платят по 10 рублей с каждой лошадиной силы, но с 2026 года цену повысят до 14 рублей.
Рассмотрим пример с Toyota Yaris мощностью в 72 л. с.. Сейчас ее владелец платит налог в 720 рублей, в 2026 году он будет должен заплатить уже 1008 рублей.
Владельцы мотоциклов мощностью 20−35 л. с. в 2026 году будут платить по ставке 19 рублей за лошадиную силу, с 2027 года — 20 рублей/л. с., тогда как сейчас платят по 16 рублей.
Например, владелец мотоцикла в 32 лошадиных силы будет платить не 512 рублей, как сейчас, а 608 рублей.
Для хозяев более мощных машин — от 100 до 200 «лошадей», налог повысится тоже, но не так заметно: на один рубль за лошадиную силу.
По предварительной оценке властей, повышение налога коснется порядка двух миллионов автомобилистов региона.
В результате принятия закона власти рассчитывают собрать дополнительный миллиард рублей в бюджет до 2033 года. Напомним: заплатить транспортный налог за 2026 год автовладельцы будут обязаны в 2027-м.
Где еще повысили налоги на транспортные средства
Впрочем, не только власти Подмосковья повысили налог на автомобили.
В Красноярском крае повышение ставок транспортного налога депутаты регионального Заксобрания также одобрили в конце ноября: новые ставки затронут владельцев всех видов транспорта — от легковых автомобилей до яхт и самолетов.
Один из решающих аргументов «за» — ставки транспортного налога не пересматривались уже весьма давно: для отдельных категорий транспорта — с 2007 года, а для легковых автомобилей — с 2013-го.
Ставка для легковых машин до 100 л/с вырастет с 5 до 7 рублей, для машин от 100 до 150 л/с вместо 14,5 рублей придется платить 16; от 150 до 200 л/с — вместо 29 рублей — 32; от 200 до 250 л/с — вместо 51 рубля — 55 и свыше 250 л/с — 114 рублей.
В Новосибирской области ставка транспортного налога повысится на 10,09% — соответствующее решение приняло областное Законодательное собрание. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что индексация соответствует росту стоимости бензина в регионе за период с ноября 2024 года по июнь 2025-го.
Транспортный налог для владельцев легковых автомобилей с двигателями мощностью до 100 л/с вырастет с 11 до 12 рублей на одну л/с, 100−150 л/с — с 16,5 до 18 рублей. Для автомобилей мощностью от 150 л/с, с года выпуска которых прошло менее пяти лет, ставки составят: 150−200 л/ с — 50 рублей, 200−250 л/ с — 75, свыше 250 л/ с — 150 рублей. Если прошло от пяти до десяти лет включительно, то 45,5, 69 и 138 рублей соответственно. Для машин старше десяти лет — 30,5, 46 и 92 рубля соответственно.
Впрочем, одновременно с этим ввели и дополнительные льготы: участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л/с.
В Челябинской области власти пересмотрят ставки транспортного налога через несколько дней: заседание намечено на 27 ноября.
Как сообщили в миндортрансе региона, для легковых автомобилей мощностью до 100 л/с налог предлагается увеличить с 5,16 до 10 рублей за лошадиную силу, для транспортных средств мощностью 100−150 л/с. — с 13,4 до 27 рублей. Для мототехники также предусмотрен рост: для мотоциклов и мотороллеров до 20 л/с — с 3,08 до 10 рублей, для мотоагрегатов 20−35 л/с — с 5,16 до 20 рублей за лошадиную силу.
Для грузовых автомобилей мощностью до 150 л/с сохранят действующие ставки за исключением грузовиков старше 10 лет, для которых налог вырастет с 24 до 32 рублей за лошадиную силу.
В республике Татарстан владелец легковой машины при мощности двигателя до 100 литров включительно теперь должен платить 10 рублей за каждую лошадиную силу. В диапазоне от 100 до 150 л/с, тариф составит 34 рубля, от 150 до 200 л/с — 50 рублей. А обладателям «монстров» с двигателями от 200 л/с и выше каждая «лошадка» обойдется уже в 75 рублей.