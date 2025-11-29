Ричмонд
В «Ростелекоме» заявили, что пароли устарели и «уйдут в историю»

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пароли как технология авторизации и идентификации устарели, они будут уходить «на второй и третий планы», заявил в интервью ТАСС вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности «Ростелекома» Алексей Чугунов.

Источник: Freepik

«У меня есть ощущение, что пароли — это устаревшая технология авторизации и идентификации человека. Они будут постепенно уходить на второй и третий планы», — сказал он.

Топ-менеджер «Ростелекома» связал это с появлением «других многофакторных способов идентификации» и привел в пример активное развитие биометрических технологий и авторизации по иным параметрам.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в комментарии «России-1» недавно также говорил, что применение биометрии — это «самый безопасный на сегодняшний день способ применения пароля».

«Будет ли у людей принято делать пароли сложными? Я считаю, что запоминание паролей и графических символов не самое важное для человека. Скорее всего, это просто уйдет в историю, а системы будут опознавать человека по другим признакам. Хотя, конечно, запоминание сложных паролей развивает мозг», — признал Чугунов.

