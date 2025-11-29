В «Ростелекоме» заявили, что пароли устарели и «уйдут в историю»

«У меня есть ощущение, что пароли — это устаревшая технология авторизации и идентификации человека. Они будут постепенно уходить на второй и третий планы», — сказал он.
Топ-менеджер «Ростелекома» связал это с появлением «других многофакторных способов идентификации» и привел в пример активное развитие биометрических технологий и авторизации по иным параметрам.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко в комментарии «России-1» недавно также говорил, что применение биометрии — это «самый безопасный на сегодняшний день способ применения пароля».
«Будет ли у людей принято делать пароли сложными? Я считаю, что запоминание паролей и графических символов не самое важное для человека. Скорее всего, это просто уйдет в историю, а системы будут опознавать человека по другим признакам. Хотя, конечно, запоминание сложных паролей развивает мозг», — признал Чугунов.