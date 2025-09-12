В России зарплаты строителей резко выросли

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова рассказала, что такой рост доходов брокеров свидетельствует о перегреве в этом сегменте рынка, в то время как высокие зарплаты маляров подчеркивают дефицит рабочих рук.
«Гиперспрос на кадры, характерный для 2023—2024 годов, сейчас активно спадает. Отбор становится навыкоцентричным, что делает борьбу за работников более сложной. Теперь недостаточно просто предложить высокую зарплату. HR-специалисты действуют продуманнее: на первый план выходят системы бонусов, мотивации и внутренние бенефиты, поскольку вечно повышать оклады невозможно», — отметила Игнатова.
Ситуацию на рынке труда иллюстрирует разрыв между ожидаемой и фактической зарплатой. Наиболее заметен он у инженеров по эксплуатации: их средняя зарплата составляет 89 тысяч рублей, что значительно ниже желаемых 122 тысяч. Маляры, напротив, находятся в выигрышной ситуации: их фактические зарплаты в размере 119 тысяч рублей превышают ожидания в 92 тысячи, рассказывает «Газета.Ru».
Острее всего, сообщается в исследовании, в строительной отрасли чувствуется нехватка сантехников, маляров и электромонтажников — на каждую вакансию приходится в среднем лишь по два резюме. Среди офисных специалистов высок дефицит инженеров-сметчиков, на вакансию которых откликается около четырех кандидатов, а также инженеров-проектировщиков с пятью претендентами на место.
В то же время, рынок труда перенасыщен брокерами по недвижимости: на одну вакансию приходится 35 резюме. Переизбыток кандидатов также наблюдается среди дизайнеров (22 резюме на вакансию) и руководителей строительных проектов (20 резюме).
