В России зарплаты строителей резко выросли

Острее всего, сообщается в исследовании, в строительной отрасли чувствуется нехватка сантехников, маляров и электромонтажников — на каждую вакансию приходится в среднем лишь по два резюме. Среди офисных специалистов высок дефицит инженеров-сметчиков, на вакансию которых откликается около четырех кандидатов, а также инженеров-проектировщиков с пятью претендентами на место.



В то же время, рынок труда перенасыщен брокерами по недвижимости: на одну вакансию приходится 35 резюме. Переизбыток кандидатов также наблюдается среди дизайнеров (22 резюме на вакансию) и руководителей строительных проектов (20 резюме).