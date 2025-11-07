В России заработали новые штрафы в сфере ЖКХ

Совокупная длина тепловых сетей в России — больше 167 тыс. км. При этом большая их часть изношена. В 2024 году депутат Госдумы Павел Завальный из думского комитета по энергетике со ссылкой на данные Росстата сообщал, что общий износ теплосетей составлял более 60%. Больше 30% нуждались в замене. Подавляющее большинство аварий в системе централизованного теплоснабжения (почти 80%) происходит на участках «последней мили» — котельных и квартальных теплосетях, находящихся в ведении муниципальных властей.