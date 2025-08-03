В России запустили переход на новые счетчики. Когда заменят приборы учета

Что касается счетчиков электроэнергии, то с 1 июля 2024 года гарантирующие поставщики и сетевые организации после обращения владельца квартиры обязаны приобрести новые счетчики, заменить их и ввести в эксплуатацию до истечения срока поверки или эксплуатации старых в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью, в течение 30 рабочих дней с даты оплаты владельцем квартиры расходов на приобретение и установку новых счетчиков.