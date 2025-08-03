В России запустили переход на новые счетчики. Когда заменят приборы учета

Власти утвердили «Концепцию цифровизации многоквартирных домов на территории Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 24.07.2025 N 1970-р, далее — Концепция). Документ содержит вызовы, цели и задачи цифровизации многоквартирных домов, целевые показатели и ожидаемые результаты. Среди целей и задач:
- повышение комфортности проживания и эффективности оказания ЖКУ и допуслуг на территории умного многоквартирного дома за счет применения современных технологий, в том числе в сфере энергоэффективности потребления ресурсов на всех этапах жизненного цикла такого дома;
- повышение эффективности потребления ресурсов ЖКХ за счет получения данных о качестве и объеме их потребления, а также оптимизации и внедрения автоматической системы расчета эффективных тарифов.
Нововведения призваны упростить жизнь владельцев квартир, так как передача данных будет осуществляться в автоматическом режиме и начисления станут более точными. Управляющие и ресурсоснабжающие организации смогут вести контроль за использованием ресурсов более тщательно и эффективно.
Какие счетчики будут менять
В рамках Концепции планируется масштабное внедрение умных счетчиков воды, тепло- и электроэнергии. Такие цифровые приборы станут частью системы, которая будет собирать и анализировать данные, фиксировать несанкционированное вмешательство, реагировать на сбои и передавать данные в онлайн-режиме.
Порядок и сроки замены счетчиков
Переход на умные системы учета идет постепенно. В старом жилом фонде этот процесс только набирает обороты. Замена, как правило, производится после окончания срока службы установленных ранее счетчиков либо в случае их поломки.
В новостройках же умные счетчики ставят в обязательном порядке в рамках технологического присоединения начиная с 2021 года (Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2184).
Отметим, что установка умных счетчиков воды и тепла осуществляется по решению самого владельца квартиры и за его счет. Эти приборы находятся на его балансе. Именно собственник должен организовывать процедуру их ввода в эксплуатацию и замены в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации.
Что касается счетчиков электроэнергии, то с 1 июля 2024 года гарантирующие поставщики и сетевые организации после обращения владельца квартиры обязаны приобрести новые счетчики, заменить их и ввести в эксплуатацию до истечения срока поверки или эксплуатации старых в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью, в течение 30 рабочих дней с даты оплаты владельцем квартиры расходов на приобретение и установку новых счетчиков.
При этом плата не должна превышать цену, рассчитанную с использованием стандартизированных тарифов, применяемых для расчета платы за технологическое присоединение к электросетям, а счетчик должен быть присоединен к интеллектуальной системе учета электроэнергии (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354). Обязанность по эксплуатации нового электросчетчика возлагается на гарантирующего поставщика (сетевую организацию).
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