В России выставят на продажу алкогольные заводы, изъятые за финансирование ВСУ

Ранее все они относились к украинской алкогольной компании «Баядера». В конце января Росфинмониторинг внес «Баядера холдинг» и его бенефициаров в перечень террористов и экстремистов. В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов холдинга. А в апреле Федеральная служба судебных приставов России обратила в доход государства акции пяти алкогольных компаний — именно их теперь планируют выставить на продажу.