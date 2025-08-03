В России выставят на продажу алкогольные заводы, изъятые за финансирование ВСУ

Ранее все они относились к украинской алкогольной компании «Баядера». В конце января Росфинмониторинг внес «Баядера холдинг» и его бенефициаров в перечень террористов и экстремистов. В феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов холдинга. А в апреле Федеральная служба судебных приставов России обратила в доход государства акции пяти алкогольных компаний — именно их теперь планируют выставить на продажу.
В категории «Производство напитков» в список для приватизации внесен Великоустюгский ликеро-водочный завод (Вологодская область). Это ключевой актив «Баядеры». Великоустюгский ЛВЗ действует с 1895 года, в основном выпускает водку под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза», «Устюжанка».
Еще несколькими пунктами дополнен подраздел «Торговля оптовая». На продажу будут выставлены компании «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-групп» (Москва), «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» (Крым).