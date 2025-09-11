В России высказались об идее снизить возраст для повышения пенсии

«Сегодня для того, чтобы изменить эту норму, мне кажется, необходимо с медицинским сообществом переговорить, добиться заключения о том, что действительно у нас в силу каких-то обстоятельств сейчас произошли изменения, возможно, и сегодня люди нуждаются в помощи в более ранние периоды, чем еще, допустим, 5 лет назад. Если это будет официально установлено, то да, действительно, стоит принять такое решение», — считает парламентарий.