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В России выросла медианная зарплата

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Медианная заработная плата в России за апрель 2025 года составила 73,9 тысячи рублей, увеличившись за два года в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Источник: © РИА Новости

Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.

Так, в апреле 2025 года медианная зарплата в стране составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.

Самая высокая медианная зарплата в России на производствах табачных изделий — 155,4 тысячи рублей. Чуть меньше она у сотрудников экстерриториальных организаций и органов — 135,2 тысячи рублей. В пятерку также входят работники сферы добычи полезных ископаемых (127,6 тысячи рублей), области информации и связи (125,6 тысячи) и финансовых и страховых компаний (118,3 тысячи).

Меньше всего медианная зарплата — в сферах образования (50,5 тысячи рублей), культуры, спорта, досуга и развлечений (51,9 тысячи), здравоохранения и соцуслуг (56,1 тысячи).

Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

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