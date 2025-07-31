В России выросла медианная зарплата

Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.
Так, в апреле 2025 года медианная зарплата в стране составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее.
Самая высокая медианная зарплата в России на производствах табачных изделий — 155,4 тысячи рублей. Чуть меньше она у сотрудников экстерриториальных организаций и органов — 135,2 тысячи рублей. В пятерку также входят работники сферы добычи полезных ископаемых (127,6 тысячи рублей), области информации и связи (125,6 тысячи) и финансовых и страховых компаний (118,3 тысячи).
Меньше всего медианная зарплата — в сферах образования (50,5 тысячи рублей), культуры, спорта, досуга и развлечений (51,9 тысячи), здравоохранения и соцуслуг (56,1 тысячи).
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.