Минфин и Минтранс выделят бюджет на обновление общественного транспорта

«Минфину и Минтрансу поручено при формировании федерального бюджета на 2026−2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноимённого федерального проекта и мероприятия федерального проекта “Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении.