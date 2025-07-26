Минфин и Минтранс выделят бюджет на обновление общественного транспорта

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.
«Минфину и Минтрансу поручено при формировании федерального бюджета на 2026−2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноимённого федерального проекта и мероприятия федерального проекта “Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении.
Доклад о результатах работы в Правительстве ожидают не позднее 1 сентября.