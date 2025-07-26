Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин и Минтранс выделят бюджет на обновление общественного транспорта

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Минфин и Минтранс в бюджете на 2026−2028 гг должны проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта, сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: Российская газета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии об опережающем развитии транспортной инфраструктуры.

«Минфину и Минтрансу поручено при формировании федерального бюджета на 2026−2028 годы проработать направление дополнительного финансирования на обновление общественного транспорта в рамках одноимённого федерального проекта и мероприятия федерального проекта “Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла национального проекта “Инфраструктура для жизни”, — говорится в сообщении.

Доклад о результатах работы в Правительстве ожидают не позднее 1 сентября.