Колунов рассказал о новом законе в сфере ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что благодаря новому закону об установлении штрафов за нарушения при подготовке к отопительному периоду можно привлечь виновных к административной ответственности за неустранение ранее выявленных неполадок.
Депутат отметил, что каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу.
«Поэтому цель закона — повысить обязательность тех, кто отвечает за эту сферу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России начнут штрафовать за нарушения при подготовке к отопительному сезону.
В октябре в Госдуму был внесён законопроект о запрете приостановки предоставления коммунальных услуг без решения суда.