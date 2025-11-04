Колунов рассказал о новом законе в сфере ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что благодаря новому закону об установлении штрафов за нарушения при подготовке к отопительному периоду можно привлечь виновных к административной ответственности за неустранение ранее выявленных неполадок.