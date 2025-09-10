В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию

Недельная инфляция со 2 по 8 сентября составила 0,1 процента, с начала года цены выросли на 4,03 процента. В годовом выражении инфляция 8 сентября равнялась 8,1 процента против 8,11 неделей ранее. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99 процента, остальные продукты подорожали на 0,24 процента. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21 процента, цена на наблюдаемые услуги увеличилась на 0,06 процента.