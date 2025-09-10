Ричмонд
В России впервые с августа 2022 года зафиксировали месячную дефляцию

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,4% — впервые с августа 2022 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в августе замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле.

Источник: © РИА Новости

«В августе 2025 года по сравнению с июлем 2025 года индекс потребительских цен составил 99,6 процента, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,94 процента», — говорится в публикации.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 8,14 процента с 8,79 в июле. На продовольственные товары цены в месячном выражении усилили снижение до 0,91 процента с 0,64 в июле; в годовом — выросли на 9,79 процента.

Рост цен на непродовольственные товары ускорился и составил 0,42 процента после роста на 0,19 процента месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,87 процента. Услуги в месячном выражении подешевели на 0,62 процента, к августу прошлого года — подорожали на 11,14.

Недельная инфляция со 2 по 8 сентября составила 0,1 процента, с начала года цены выросли на 4,03 процента. В годовом выражении инфляция 8 сентября равнялась 8,1 процента против 8,11 неделей ранее. Снижение цен на плодоовощную продукцию составило 1,99 процента, остальные продукты подорожали на 0,24 процента. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,21 процента, цена на наблюдаемые услуги увеличилась на 0,06 процента.

Дефляция: экономический спад или возможность роста
Стабильное снижение цен на товары и услуги с параллельным увеличением реальной стоимости денег называют дефляцией. Разберемся с экспертом, что это такое, и чем на самом деле она страшна.
Читать дальше