В России впервые с 2024 года подешевела красная икра

В сентябре текущего года цена на красную икру в среднем по стране составила 9,4 тыс. рублей за килограмм против 9,5 тыс. рублей в августе. Соответствующая информация 12 октября следует из анализа «РИА Новости» данных Росстата.

Источник: Freepik

Отмечается, что последний раз аналогичный уровень цен наблюдался в декабре 2024 года, когда деликатес стоил 9,2 тыс. рублей.

По прогнозам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в 2025 году ситуация изменится: ожидается, что объем производства икры-сырца достигнет 21 тыс. т, что на 31% превысит показатели прошлого года.

Представители Рыбного союза 26 августа указали на фиксируемое снижение розничными сетями цен на лососевую икру. По информации ведомства, икра нерки подешевела на 9%, а икра горбуши — на 2%. Подчеркивается, что тенденция стала наблюдаться на оптовом уровне, а произошло это из-за успешного развития красной путины.

