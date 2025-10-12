В России впервые с 2024 года подешевела красная икра

Отмечается, что последний раз аналогичный уровень цен наблюдался в декабре 2024 года, когда деликатес стоил 9,2 тыс. рублей.
По прогнозам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в 2025 году ситуация изменится: ожидается, что объем производства икры-сырца достигнет 21 тыс. т, что на 31% превысит показатели прошлого года.
Представители Рыбного союза 26 августа указали на фиксируемое снижение розничными сетями цен на лососевую икру. По информации ведомства, икра нерки подешевела на 9%, а икра горбуши — на 2%. Подчеркивается, что тенденция стала наблюдаться на оптовом уровне, а произошло это из-за успешного развития красной путины.