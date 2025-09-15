В России возник «парадокс из-за МРОТ»: что это такое

На 2025 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в размере 22 440 рублей. В 2019 году доля россиян, получающих зарплату ниже этого уровня, составляла 2,9% на всём рынке труда. После некоторого снижения этот показатель снова начал расти и к 2025 году достиг 2,6%.
Наибольший рост численности сотрудников с зарплатой ниже МРОТ зафиксирован в бюджетной сфере. К 2025 году их доля достигла 4,2%, что свидетельствует о значительном увеличении. В то же время в частном секторе произошло, наоборот, снижение числа работников с такими скромными доходами. Этот факт наблюдается на фоне исторически низкого уровня безработицы и общего повышения зарплат. Сообщается, что к июню 2025 года вдвое увеличилось количество регионов, где средняя зарплата остается на уровне 100 тыс. рублей.
Ранее KP.RU опубликовал прогноз по росту зарплат в 2025 году. Отмечается, что к концу года вознаграждение работникам может в среднем перевалить за 105 тысяч рублей.