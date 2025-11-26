В России ухудшилась ситуация с выплатой зарплат

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец октября 2025 года 77,5% (1, 671 миллиард рублей) приходится на долги, образовавшиеся в этом году. Основная часть задолженности перед работниками пришлась на несколько отраслей: строительство (36%), добычу полезных ископаемых (24,9%) и обрабатывающие производства (20,8%). При этом задолженность по заработной плате из федерального бюджета и бюджетов субъектов на конец октября отсутствовала, а долги из местных бюджетов снизились на 42,8% — до 2,6 миллионов рублей.