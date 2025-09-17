Ричмонд
Финансист назвал курс рубля аномальным

Курс рубля на данный момент является аномальным, к концу года курс превысит 90 рублей, заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Нынешнее положение рубля аномально. Это связано в основном с тем, что российские компании-экспортеры продают на внутреннем рынке практически всю валютную выручку, плюс Минфин и ЦБ конвертируют резервы, в том числе из ФНБ для подпитки бюджета, чтобы покрывать дефицит бюджета», — сказал он «Газете.Ru».

По словам эксперта, текущие факторы поддержки курса рубля носят временный и неустойчивый характер. Центральному банку и Министерству финансов РФ не требуется предпринимать специальных мер для его ослабления.

Курс рубля, как ожидается, ослабеет самостоятельно после решения вопросов с бюджетными расходами на 2025 год, значительная часть которых является засекреченной и связана с оборонным сектором. К концу года высока вероятность того, что курс доллара превысит отметку в 90 рублей.

На 16 сентября курс доллара превышал 82 рубля. С начала года американская валюта подешевела по отношению к российской на 18−19 рублей, что соответствует падению примерно на 18−19%. Однако по итогам 2024 года доллар все же подорожал к рублю примерно на 13−15%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

