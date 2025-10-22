В России сокращается число супермаркетов и гипермаркетов

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на фоне высокой ключевой ставки открытие супермаркетов и особенно гипермаркетов становится нерентабельным, и сети перераспределяют площади под более экономичные форматы. В приоритете — жесткие дискаунтеры, затраты на запуск которых на 20−40% ниже, чем у супермаркетов, отмечают в АКОРТ.