В России сокращается число супермаркетов и гипермаркетов

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на фоне высокой ключевой ставки открытие супермаркетов и особенно гипермаркетов становится нерентабельным, и сети перераспределяют площади под более экономичные форматы. В приоритете — жесткие дискаунтеры, затраты на запуск которых на 20−40% ниже, чем у супермаркетов, отмечают в АКОРТ.
Падение числа крупных магазинов связано и с изменением потребительских привычек: россияне чаще выбирают компактные торговые точки у дома и онлайн-доставку. По данным АКОРТ, число небольших магазинов (100−200 кв. м) за год выросло на 15%, а общая торговая площадь сократилась примерно на 1%.