В России сокращается число супермаркетов и гипермаркетов

В России продолжает снижаться число крупноформатных продуктовых магазинов. По данным Infoline, в январе-сентябре 2025 года количество супермаркетов и гипермаркетов сократилось на 1,4% — на 67 объектов общей площадью 185 тыс. кв. м. Сейчас топ-200 ритейлеров управляют около 4,7 тыс. таких магазинов по всей стране.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, на фоне высокой ключевой ставки открытие супермаркетов и особенно гипермаркетов становится нерентабельным, и сети перераспределяют площади под более экономичные форматы. В приоритете — жесткие дискаунтеры, затраты на запуск которых на 20−40% ниже, чем у супермаркетов, отмечают в АКОРТ.

Падение числа крупных магазинов связано и с изменением потребительских привычек: россияне чаще выбирают компактные торговые точки у дома и онлайн-доставку. По данным АКОРТ, число небольших магазинов (100−200 кв. м) за год выросло на 15%, а общая торговая площадь сократилась примерно на 1%.

