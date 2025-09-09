В России с владельца бренда «Хортица» начали взыскивать долги по налогам

Приставам поступили материалы мирового судьи Москвы, из которых следует, что Черняк не оплатил в установленный срок взыскания по налогам и сборам. На их основании были открыты три исполнительных производства. Взыскиваемая сумма превышает 120 тыс. рублей. Кроме того, в отношении владельца алкогольного холдинга Global Spirits открыто исполнительное производство о взыскании госпошлины в размере 2 тыс. рублей.
Ленинский райсуд Курска в начале июля 2024 года по заявлению Генпрокуратуры РФ наложил арест на российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits. В доход государства суд постановил обратить 100% долей уставных капиталов ряда компаний, в том числе «Русский север», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», акции Феодосийского завода коньяков и вин. 17 июля того же года ФССП передала в доход РФ акции российских компаний — производителей алкоголя, связанных ранее с алкогольным холдингом Global Spirits Черняка.
Евгений Черняк — украинский бизнесмен, глава наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits. Он владеет рядом предприятий по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Global Spirits является собственником ликеро-водочного завода «Хортица» и Одесского коньячного завода.
Черняк с 2018 года также является ведущим YouTube-канала Big Money. В 2020 году он входил в Топ-30 Forbes Украина. Черняк объявлен в международный розыск.