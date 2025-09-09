В России с владельца бренда «Хортица» начали взыскивать долги по налогам

Узнать больше по теме

Госпошлина в 2025 году: за что взимают, как рассчитать и уплатить

Зарегистрировать брак, сменить паспорт или поставить машину на учет: за эти и другие действия государственные органы берут определенную плату. Рассказываем об основных видах и способах уплаты госпошлины.