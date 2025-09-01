В России с 1 сентября изменится порядок маркировки импортного алкоголя

Согласно вступившей в силу с 1 сентября норме, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России. Но до 28 февраля 2026 года включительно допускается его маркировка в местах производства и ввоз такой продукции в Россию. При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза.