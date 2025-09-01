В России с 1 сентября изменится порядок маркировки импортного алкоголя

Ранее маркировка алкоголя должна была осуществляться до его ввоза в Россию. Но c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах в отдельных регионах РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.
Согласно вступившей в силу с 1 сентября норме, импортный алкоголь будет на постоянной основе маркироваться на таможенных складах в России. Но до 28 февраля 2026 года включительно допускается его маркировка в местах производства и ввоз такой продукции в Россию. При этом правительство РФ будет вправе утвердить перечень иностранных производителей алкоголя, маркировка которого и после этой даты продолжит осуществляться в местах производства, а также предельные объемы его ввоза.
Кроме того с 1 сентября текущего года правительство РФ сможет устанавливать требования к местам маркировки федеральными специальными марками ввезенного в страну алкоголя и особенности его перемещения от госграницы до мест маркировки.
Также до 1 сентября 2027 года продлен срок уничтожения или утилизации изъятых или конфискованных незаконно произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также использованных для их производства полуфабрикатов, сырья, оборудования, тары, этикеток