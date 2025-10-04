В России с 1 ноября изменятся правила взыскания долгов с граждан

При этом парламентарий подчеркнул, что при наличии спора судебный порядок взыскания такой задолженности сохранится. Соответствующий закон, по мнению Антропенко, оптимизирует налоговое администрирование, также будет снижена нагрузка на суды.
«Если же гражданин не согласен с тем или иным взысканием, то он всегда имеет право на судебную защиту», — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с RT, при какой задолженности возможно отключение воды и света.
