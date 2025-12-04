Россиянам объяснили, как оплатят работу в новогодние праздники

Он сообщил, что запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних, за исключением творческих профессий. Для другой категории сотрудников требуется обязательное письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний. К ним относятся женщины с детьми до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов или ухаживающие за больными членами семьи, одинокие родители детей до 14 лет, а также один из родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит по контракту или работает вахтовым методом. Это правило также распространяется на работников с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему ребнку не исполнилось 14 лет.