Россиянам объяснили, как оплатят работу в новогодние праздники

«В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года… Работник, получающий фиксированный оклад, имеет право на двойную оплату в новогодние праздники. Если работнику назначена зарплата в виде почасовой тарифной ставки, то работа в выходные или праздничные дни должна оплачиваться не менее чем по двойной часовой ставке», — отметил Машаров.
Как напомнил специалист, согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, привлечь к работе в праздничные дни можно только сотрудников непрерывно действующих организаций, работников, обслуживающих население, занятых на неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах, а также творческих работников, если это предусмотрено договором. При этом работник имеет право отказаться от такой работы, а работодатель не может его принудить.
Он сообщил, что запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних, за исключением творческих профессий. Для другой категории сотрудников требуется обязательное письменное согласие при отсутствии медицинских противопоказаний. К ним относятся женщины с детьми до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов или ухаживающие за больными членами семьи, одинокие родители детей до 14 лет, а также один из родителей ребенка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит по контракту или работает вахтовым методом. Это правило также распространяется на работников с тремя и более детьми до 18 лет, если младшему ребнку не исполнилось 14 лет.
«За работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства работодателя могут оштрафовать по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ: организацию — от 30 до 50 тысяч рублей; ИП или должностное лицо организации — от 1 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение оштрафуют по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ: организацию — от 50 до 70 тысяч рублей; ИП или должностное лицо — от 10 до 20 тысяч рублей», — рассказал Машаров.
Он отметил, что за нарушение этих норм должностное лицо организации, включая руководителя, вместо штрафа может быть дисквалифицировано на срок от одного до трех лет. По желанию работника двойная оплата за работу в новогодние праздники может быть заменена дополнительным днём отдыха, а конкретный размер выплат зависит от установленной в организации системы оплаты труда.
