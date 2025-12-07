В России проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля 2026 года

Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026−2028 годы, который ранее принял глава государства, предусматривает индексацию социальных пенсий на 6,8% с 1 апреля 2026 года, а страховых — на 7,6% с 1 января 2026-го. После индексации средний размер социальных пенсий, согласно материалам к проекту федерального бюджета, с которыми ранее ознакомился ТАСС, составит 16 590 рублей.