В России призвали ввести зарплату для занимающегося воспитанием детей родителя

Как подчеркнул парламентарий, в последние годы в российском обществе развивается дискуссия относительно мер поддержки материнства и отцовства.
«По-прежнему остаётся важным вопрос о последекретной поддержке родителей: часто возникает необходимость пристально присматривать за ребёнком до буквально 5—6 лет. Часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей», — отметил Милонов.
Особенно часто, по его словам, такое случается в многодетных семьях, где эта необходимость возникает неизбежно.
И, как следствие, внутри семьи возникает резкое снижение общих доходов, добавил депутат.
«Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной “заработной платы” для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определённого возраста», — говорится в тексте обращения.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с RT, что законопроект, который снимет ограничения на учёт декретного стажа для пенсий у многодетных матерей, будет принят до конца осенней сессии.