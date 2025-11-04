Ричмонд
В России призвали ввести зарплату для занимающегося воспитанием детей родителя

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определённого возраста. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Источник: Freepik

Как подчеркнул парламентарий, в последние годы в российском обществе развивается дискуссия относительно мер поддержки материнства и отцовства.

«По-прежнему остаётся важным вопрос о последекретной поддержке родителей: часто возникает необходимость пристально присматривать за ребёнком до буквально 5—6 лет. Часто внутри семьи супруги принимают решение об оставлении одним из них работы и карьеры ради посвящения себя семье и воспитанию детей», — отметил Милонов.

Особенно часто, по его словам, такое случается в многодетных семьях, где эта необходимость возникает неизбежно.

И, как следствие, внутри семьи возникает резкое снижение общих доходов, добавил депутат.

«Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной “заработной платы” для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определённого возраста», — говорится в тексте обращения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с RT, что законопроект, который снимет ограничения на учёт декретного стажа для пенсий у многодетных матерей, будет принят до конца осенней сессии.

