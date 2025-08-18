В России предупредили о завершении эффекта от пенсионной реформы

Клепач указывает, что именно пенсионная реформа смягчила удар в вопросе кадров, но когда повышение возраста выхода на пенсию завершится, ситуация вернется к тому, что было в 2010-е годы, хотя, возможно, станет даже хуже. Экономист опирается на статистику, в соответствии с которой за 2024 год смертность выросла до 1,82 миллиона человек, а рождаемость упала до 1,22 миллиона при повышении миграционного потока с 200 до 500 тысяч человек.