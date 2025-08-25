В России предупредили о возможном снижении зарплат в случае появления налога на роботов

В условиях роста издержек и высокой ключевой ставки ЦБ в 18% бизнесу в таких секторах, как ретейл, логистика и промышленность, придется оптимизировать расходы, в том числе и за счет заработных плат, считает Родина. В результате роботизация может привести не к повышению уровня квалифицированного труда, а к противоположному эффекту.



По ее словам, сейчас Россия находится лишь в начале волны роботизации. В стране на 10 тысяч работников приходится только 19 роботов, тогда как в США — 117, в ЕС — 129, а в Южной Корее — более 1 тысячи.



Масштабных внедрений пока немного, и любая фискальная мера может серьезно замедлить развитие. При этом роботизация не сокращает количество рабочих мест, а трансформирует их. Появляются новые профессии, такие как операторы автоматизированных комплексов и инженеры-программисты. Это востребованный квалифицированный труд с зарплатами выше средних, добавила она.



Родина сообщила, что важно не тормозить процесс, а создавать условия для ускорения роботизации. В противном случае существует риск оказаться в ситуации, когда не будет ни достаточной рабочей силы, ни технологий, а производственные задачи будут только расти, что приведет к системному отставанию.