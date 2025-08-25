В России предупредили о возможном снижении зарплат в случае появления налога на роботов

19 августа депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин сообщил, что российские власти рассматривают возможность введения налога на труд роботов.
«Роботизация — это не замена людей машинами, а ответ на дефицит рабочих рук, с которым сталкиваются все крупные отрасли. Без автоматизации экономика не сможет справиться с растущим внутренним потреблением. В то время как на рынке только формируется волна внедрения роботизации, нередко обсуждаются инициативы ввести налог на использование роботов как способ компенсировать выпадающие страховые взносы», — в беседе с «Газетой.Ru» высказала Екатерина Родина.
С ее слов, такая инициатива способна не только замедлить цифровую трансформацию, но и негативно отразиться на работниках. Если компании, производящие и использующие роботов, будут вынуждены платить дополнительные налоги, это напрямую повлияет на фонд оплаты труда.
В условиях роста издержек и высокой ключевой ставки ЦБ в 18% бизнесу в таких секторах, как ретейл, логистика и промышленность, придется оптимизировать расходы, в том числе и за счет заработных плат, считает Родина. В результате роботизация может привести не к повышению уровня квалифицированного труда, а к противоположному эффекту.
По ее словам, сейчас Россия находится лишь в начале волны роботизации. В стране на 10 тысяч работников приходится только 19 роботов, тогда как в США — 117, в ЕС — 129, а в Южной Корее — более 1 тысячи.
Масштабных внедрений пока немного, и любая фискальная мера может серьезно замедлить развитие. При этом роботизация не сокращает количество рабочих мест, а трансформирует их. Появляются новые профессии, такие как операторы автоматизированных комплексов и инженеры-программисты. Это востребованный квалифицированный труд с зарплатами выше средних, добавила она.
Родина сообщила, что важно не тормозить процесс, а создавать условия для ускорения роботизации. В противном случае существует риск оказаться в ситуации, когда не будет ни достаточной рабочей силы, ни технологий, а производственные задачи будут только расти, что приведет к системному отставанию.
