В России предложили ввести отцовский капитал

Он обратил внимание, что нередко третьи и последующие дети рождаются «уже не в одной, а в следующих семьях». «В этом смысле отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — подчеркнул председатель комиссии ОП РФ.