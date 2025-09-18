Ричмонд
В России предложили ввести отцовский капитал

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Семьям, в которых растет трое и более детей, нужно выдавать отцовский капитал. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Источник: Freepik

«Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», — сказал эксперт.

По мнению Рыбальченко, выплату стоит сделать федеральной, а ее размер должен превышать 1 млн рублей. «И если какой-то из регионов решит ввести выплату на своем уровне — это будет правильно, — добавил представитель ОП РФ. — Важно поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми».

Варианты использования отцовской выплаты должны быть такими же, как и у материнского капитала, считает Рыбальченко. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (для семей с низким доходом), товары и услуги для детей-инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей. «Также я бы предложил расширить отцовский капитал на приобретение многоместного семейного автомобиля, на ремонт и благоустройство жилья», — добавил эксперт.

Он обратил внимание, что нередко третьи и последующие дети рождаются «уже не в одной, а в следующих семьях». «В этом смысле отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — подчеркнул председатель комиссии ОП РФ.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. В 2025 году сумма сертификата на первенца составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс. рублей.

