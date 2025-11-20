В России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам

Он напомнил, что во время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет многодетным матерям сейчас начисляются ИПК: при уходе за первым ребенком — 1,8 ИПК, за вторым — 3,6 ИПК, за третьим и последующими — 5,4 ИПК. Следовательно, при уходе за тремя детьми по полтора года можно получить 16,2 ИПК, подчеркнул Никитин. По его словам, для определения размера выплат этот коэффициент прибавят к ИПК, которые сформированы за время работы. Однако сейчас остаются ограничения, уточнил экономист: при формировании пенсии учитывают период лишь до шести лет — то есть максимум четыре «декретных» отпуска. Никитин добавил, что многодетные мамы могут выйти на пенсию досрочно: если у женщины трое детей — в 57 лет, четверо — в 56 лет, пятеро и более — в 50 лет. Но и здесь имеются определенные условия. Женщине необходимо накопить не менее 30 ИПК и 15 лет стажа. Младший ребенок должен быть старше восьми лет.