В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца

Маткапитал до 2020 года предоставлялся только при рождении второго и следующих детей. Позднее программу расширили на первенца, и именно на него теперь приходится основная сумма выплат. Это помогло многим семьям решиться на ребенка раньше, но первого малыша родители обычно заводят в любом случае. А вот при рождении второго ребенка материальная помощь играет куда более значимую роль, тогда как серьезных стимулов для этого сейчас нет.