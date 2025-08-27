В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первенца

Маткапитал до 2020 года предоставлялся только при рождении второго и следующих детей. Позднее программу расширили на первенца, и именно на него теперь приходится основная сумма выплат. Это помогло многим семьям решиться на ребенка раньше, но первого малыша родители обычно заводят в любом случае. А вот при рождении второго ребенка материальная помощь играет куда более значимую роль, тогда как серьезных стимулов для этого сейчас нет.
Поэтому эффективнее было бы перераспределить поддержку так, чтобы большая часть средств приходилась именно на второго и последующих детей.
Как рассказали «Известиям» в Минтруде, на август 2025 года выдано более 443 тыс. сертификатов, из них 311 тыс. — на первых детей. При этом за последние годы доля связанных со вторым и последующими детьми оставалась стабильной — около 55−59%.
В целом рождаемость в России продолжает падать и обновляет исторические минимумы. В I квартале 2025 года на свет появилось около 289 тыс. детей — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.