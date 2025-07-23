В России появились кредитки без грейс-периода

Условия предоставления кредитных карт нового типа банки определяют индивидуально для каждого клиента, основываясь на анализе его риск-профиля, отмечают участники рынка. Информация о таких продуктах, предназначенных для более рискованных заемщиков и зачастую выступающих как временное решение до следующего этапа снижения ставок, как правило, не афишируется.
Корреспонденту «Ведомостей» в службе поддержки Т-банка предложили оформить универсальную кредитную карту «Платинум» на особых условиях: бесплатное обслуживание, отсутствие льготного периода на покупки и переводы — проценты начинают начисляться с момента транзакции. Вместе с тем предусмотрен беспроцентный период до 120 дней при погашении других кредитов с помощью этой карты.
В банке объяснили отсутствие грейс-периода следующим образом: «Магазины предлагают хорошие скидки, а мы вам готовы дать деньги на покупку. К примеру, сделали покупку на 10 000 ₽ и вернули через месяц, переплатите всего 290 ₽, при этом все равно останетесь в плюсе за счет скидок от магазина». По расчетам «Ведомостей», эффективная ставка по предложению Т-банка достигает 34,8% годовых.
Как отмечают эксперты, кредитные карты без льготного периода могут представлять интерес для тех клиентов, которые ограничены в выборе кредитных инструментов и соглашаются на повышенные ставки ради получения доступа к заемным средствам.
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