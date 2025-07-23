В России появились кредитки без грейс-периода

В банке объяснили отсутствие грейс-периода следующим образом: «Магазины предлагают хорошие скидки, а мы вам готовы дать деньги на покупку. К примеру, сделали покупку на 10 000 ₽ и вернули через месяц, переплатите всего 290 ₽, при этом все равно останетесь в плюсе за счет скидок от магазина». По расчетам «Ведомостей», эффективная ставка по предложению Т-банка достигает 34,8% годовых.