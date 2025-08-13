В России поменяют правила расчета среднего заработка

Кроме того, Нилов уточнил, что вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия с помощью умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Он добавил, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будут вычислять путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.