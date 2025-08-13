В России поменяют правила расчета среднего заработка

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября будут действовать новые правила расчета среднего заработка, предусматривающие учет всех премиальных и стимулирующих выплат работников, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«По большему счету меняется формула расчета. Для работников выгодно то, что использоваться (для расчета — ред.) будут все премиальные и стимулирующие выплаты. Это, конечно, заметный плюс», — сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что данное изменение будет касаться не всех работников, а отдельных случаев: «если поощрения учитываются, и они были, то для конкретного работника это плюс».
Кроме того, Нилов уточнил, что вводится отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия с помощью умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Он добавил, что для суммированного учета рабочего времени средний заработок для выходного пособия будут вычислять путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году.
«В остальных случаях правила расчета остаются прежними. Так, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска средний заработок исчисляется путем деления суммы начисленной зарплаты, фактически начисленной за расчётный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней 29,3», — подчеркнул он.
По его словам, новый порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.
Действующий порядок определения среднего заработка в России регулируется постановлением правительства РФ от 2007 года. В настоящее время документ устанавливает правила расчета среднего заработка для различных случаев, включая оплату отпусков, сохранение среднего заработка на период трудоустройства и другие.