В России подешевели морковь и бананы

«С 6 по 13 декабря значение Индекса Мишек снизилось на 0,8% по сравнению с его уменьшением на 0,1% неделю назад. За неделю подешевели морковь (-9,1%) и бананы (-7,1%). При этом качество продаваемых бананов в супермаркете стало заметно хуже. Выросли цены на сельдь “Матиас” (+5,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 8% по данным на 13 декабря по сравнению с его ростом на 8,5% неделю назад», — отметил Абрамов.