В России оценили разницу между максимальными и минимальными зарплатами

Как пишет Газета.Ru, наиболее высокие доходы, если не учитывать руководящие должности, предлагаются IT-специалистам и квалифицированным рабочим. Лидерами являются DevOps-инженеры с медианной зарплатой в 214,7 тыс. рублей и сварщики с доходом в 200,4 тыс. рублей. В пятерку самых оплачиваемых специальностей также входят агенты по недвижимости, главные инженеры проектов и токари-фрезеровщики с зарплатами от 173 до 183 тысяч рублей.



По данным сервиса, в то же время, представители многих массовых профессий получают предложения о работе с оплатой в несколько раз меньше. Минимальные медианные зарплаты предлагаются дворникам (37,8 тыс. рублей), воспитателям и няням (42,7 тыс.), а также уборщикам, промоутерам, мерчандайзерам и учителям, чьи доходы не превышают 52 тысяч рублей.