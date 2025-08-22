Ричмонд
В России оценили разницу между максимальными и минимальными зарплатами

Средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 87,4 тыс.рублей в августе 2025 года. Как сообщили в hh.ru, это на 9% больше, чем в январе. Об этом рассказывает «Газета.Ru».

Источник: Reuters

Согласно данным hh.ru, разрыв в зарплатах между самыми высоко- и низкооплачиваемыми профессиями в России превышает 170 тысяч рублей.

Как пишет Газета.Ru, наиболее высокие доходы, если не учитывать руководящие должности, предлагаются IT-специалистам и квалифицированным рабочим. Лидерами являются DevOps-инженеры с медианной зарплатой в 214,7 тыс. рублей и сварщики с доходом в 200,4 тыс. рублей. В пятерку самых оплачиваемых специальностей также входят агенты по недвижимости, главные инженеры проектов и токари-фрезеровщики с зарплатами от 173 до 183 тысяч рублей.

По данным сервиса, в то же время, представители многих массовых профессий получают предложения о работе с оплатой в несколько раз меньше. Минимальные медианные зарплаты предлагаются дворникам (37,8 тыс. рублей), воспитателям и няням (42,7 тыс.), а также уборщикам, промоутерам, мерчандайзерам и учителям, чьи доходы не превышают 52 тысяч рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

