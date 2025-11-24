В России объяснили падение курса евро

«Рубль теснит валюты по причине приближения налогового периода и общего повышения спроса на рублевые активы в связи с возобновлением переговорной активности по Украине. Скорее всего, евро ниже 90 рублей — это импульс, связанный с выходом на рынок крупного продавца зарубежных валют. Сейчас мы видим, что курс евро на межбанке снова у 91 рубля. На этой неделе в связи с фискальными платежами не исключены новые походы евро под круглую отметку, но вряд ли курс окажется ниже 88 рублей», — отметил Бахтин.