Юрист рассказал о возможном запрете в РФ на покупку жилья дороже 1 млн за наличные

«Пока это только инициатива — проект находится на стадии обсуждения», — сообщил он агентству «Прайм».
Аванесов уточнил, что рынок недвижимости уже готовится к нововведениям, и отметил, что многие страны уже внедрили такие меры, и Россия, скорее всего, также пойдет по этому пути, так как законопроект имеет высокие шансы на принятие.
По его мнению, запрет на наличные расчеты будет полезным для рынка, так как безналичная оплата обеспечивает не только удобство, но и прозрачность сделок, позволяя фиксировать операции и обеспечивать доказательства в случае споров.
Он также добавил, что такой закон поможет контролировать финансовые потоки и уменьшить использование теневых схем легализации доходов.
Руководитель агентства «Министерство недвижимости» Александр Водолазов 2 октября оценил предложение о введении механизма стройсберкасс. Уточнялось, что предложение о введении механизма строительных сберегательных касс для покупки жилья не ново, подобная практика существовала еще в Советском Союзе.