Названы регионы с самым большим числом пенсионеров

На втором месте по этому показателю находится Московская область с 1,97 миллиона пенсионеров, а на третьем — Краснодарский край, где число пожилых людей достигает 1,6 миллиона. При этом в этих регионах количество женщин среди пенсионеров примерно в два раза превышает количество мужчин.