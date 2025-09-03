Ричмонд
Названы регионы с самым большим числом пенсионеров

Больше всего российских пенсионеров живут в Москве, Московской области и Краснодарском крае, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР).

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

В Москве, пишет РИА Новости, проживает 3,04 миллиона пенсионеров. Из них почти 2,1 миллиона составляют женщины, а 967 тысяч — мужчины.

На втором месте по этому показателю находится Московская область с 1,97 миллиона пенсионеров, а на третьем — Краснодарский край, где число пожилых людей достигает 1,6 миллиона. При этом в этих регионах количество женщин среди пенсионеров примерно в два раза превышает количество мужчин.

Санкт-Петербург занимает следующее место в рейтинге с общим числом пенсионеров почти 1,5 миллиона человек. На пятом месте находится Свердловская область, где проживает 1,3 миллиона пенсионеров.

Наименьшее количество получателей российских пенсии зафиксировано в городе Байконур (5,2 тысячи), Ненецком автономном округе (13,7 тысячи) и Чукотском автономном округе (14,8 тысячи).

