Названы регионы с самым большим числом пенсионеров

В Москве, пишет РИА Новости, проживает 3,04 миллиона пенсионеров. Из них почти 2,1 миллиона составляют женщины, а 967 тысяч — мужчины.
На втором месте по этому показателю находится Московская область с 1,97 миллиона пенсионеров, а на третьем — Краснодарский край, где число пожилых людей достигает 1,6 миллиона. При этом в этих регионах количество женщин среди пенсионеров примерно в два раза превышает количество мужчин.
Санкт-Петербург занимает следующее место в рейтинге с общим числом пенсионеров почти 1,5 миллиона человек. На пятом месте находится Свердловская область, где проживает 1,3 миллиона пенсионеров.
Наименьшее количество получателей российских пенсии зафиксировано в городе Байконур (5,2 тысячи), Ненецком автономном округе (13,7 тысячи) и Чукотском автономном округе (14,8 тысячи).
