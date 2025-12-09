Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали главные средства для сдерживания инфляции

Ключевая ставка Центробанка является основным инструментом для снижения инфляции. Об этом RuNews24.ru заявил cтарший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Источник: Freepik

Он отметил, что целевым уровнем инфляции является 4%. К другим инструментам для сдерживания показателя он отнес макронадбавки по операциям Банка России, которые влияют на стоимость денежных ресурсов и «стоимость» активных операций для банков.

«В инструментарии Банка России остаются инструменты валютных интервенций в рамках покупки-продажи валюты, которые могут оказать влияние на рынок путем прямого участия, но этот механизм применяется при прямой угрозе валютной стабильности национальной валюты и не применяется вне “кризисных” ситуаций», — добавил Ферапонтов.

Член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев до этого говорил, что инфляция в России к концу 2025 года может достичь показателя в 6−7%. Он отметил, что в 2024 году инфляция достигла достаточно высокого уровня. Однако теперь в стране фиксируется тренд на снижение показателя.

Канаев добавил, что в последние два года наблюдается также значительный рост заработных плат, который существенно опережает инфляцию. Этому, в том числе, способствует крайне низкий уровень безработицы, заключил он.

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше