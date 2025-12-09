В России назвали главные средства для сдерживания инфляции

Он отметил, что целевым уровнем инфляции является 4%. К другим инструментам для сдерживания показателя он отнес макронадбавки по операциям Банка России, которые влияют на стоимость денежных ресурсов и «стоимость» активных операций для банков.
«В инструментарии Банка России остаются инструменты валютных интервенций в рамках покупки-продажи валюты, которые могут оказать влияние на рынок путем прямого участия, но этот механизм применяется при прямой угрозе валютной стабильности национальной валюты и не применяется вне “кризисных” ситуаций», — добавил Ферапонтов.
Член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев до этого говорил, что инфляция в России к концу 2025 года может достичь показателя в 6−7%. Он отметил, что в 2024 году инфляция достигла достаточно высокого уровня. Однако теперь в стране фиксируется тренд на снижение показателя.
Канаев добавил, что в последние два года наблюдается также значительный рост заработных плат, который существенно опережает инфляцию. Этому, в том числе, способствует крайне низкий уровень безработицы, заключил он.