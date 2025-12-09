В России назвали главные средства для сдерживания инфляции

Член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев до этого говорил, что инфляция в России к концу 2025 года может достичь показателя в 6−7%. Он отметил, что в 2024 году инфляция достигла достаточно высокого уровня. Однако теперь в стране фиксируется тренд на снижение показателя.