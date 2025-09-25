Россиянам напомнили о штрафах за коляски и велосипеды у дверей квартир

«Действительно, закон очень серьёзно относится к пожарной безопасности. Основная идея в том, чтобы в случае чрезвычайной ситуации все могли быстро и без помех покинуть здание. Правила противопожарного режима (утверждённые постановлением правительства № 1479) запрещают загромождать эвакуационные пути. К таким путям относятся лестничные клетки и коридоры. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП России, которая может обернуться для граждан предупреждением или штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — отмечает RT Дмитрий Бондарь.