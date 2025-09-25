Россиянам напомнили о штрафах за коляски и велосипеды у дверей квартир

«Действительно, закон очень серьёзно относится к пожарной безопасности. Основная идея в том, чтобы в случае чрезвычайной ситуации все могли быстро и без помех покинуть здание. Правила противопожарного режима (утверждённые постановлением правительства № 1479) запрещают загромождать эвакуационные пути. К таким путям относятся лестничные клетки и коридоры. За нарушение этих требований предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП России, которая может обернуться для граждан предупреждением или штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — отмечает RT Дмитрий Бондарь.
Тем не менее, эксперт поясняет, что оставленная в подъезде коляска не всегда автоматически влечет наказание.
По его словам, самым правильным и цивилизованным решением является организация специального места для хранения — колясочной. Такое помещение либо должно быть изначально предусмотрено проектом дома, либо его создание необходимо утвердить на общем собрании собственников. Кроме того, сама колясочная обязана отвечать строгим требованиям пожарной безопасности. Нельзя самовольно отгородить часть общего коридора и считать это решением проблемы.
Отдельного штрафа именно за коляску или велосипед у двери квартиры не существует. Однако, подчеркивает Бондарь, это не означает, что подобные действия остаются без последствий.
«Лестничные площадки являются общим имуществом. Использовать их для личных нужд, создавая препятствия, запрещено Правилами противопожарного режима, поэтому в случае штрафа вас наказывают не за саму коляску или велосипед, а за создание потенциальной опасности для эвакуации во время пожара», — заключает он.
