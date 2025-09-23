Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификатов на кассах

Фальсификат и другие опасные продукты будут заблокировать на кассах при попытке продажи. Такой законопроект разработали депутаты от «Единой России», документ был направлен в Минпромторг, который, как выяснили «Известия», уже поддержал инициативу.

Источник: Freepik

Документом, который есть у «Известий», вносятся поправки в ряд федеральных законов, в том числе «О защите прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Им предлагается предоставить Роспотребнадзору право немедленно приостанавливать или полностью прекращать продажу продукции, если она потенциально опасна для здоровья.

Согласно законопроекту, в этом случае ведомство будет выносить предписание о прекращении реализации такой продукции, а также в течение 24 часов уведомлять об этом органы прокуратуры. При этом правила и критерии такого решения, доведение его содержания до участников оборота и потребителей будут определены правительством РФ.

Кроме того, законопроектом вносится поправка в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», которая позволит Роспотребнадзору для блокировки опасного товара на кассах использовать государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (сейчас в систему «Честный знак» включено более 20 товарных групп).

«В настоящее время эффективность системы маркировки составляет 50−60%, так как пока мы не можем использовать ее главный инструмент — блокировку опасных товаров на кассе. Сегодня, чтобы ее реализовать, контролирующие органы должны предпринять ряд действий, на которые потребуется немало времени. В том числе разослать письма продавцам, производителям, в условиях моратория получить согласие прокуратуры на проведения проверки. Но, самое важное, нужно точно понять, в каком магазине находится этот опасный продукт», — пояснил «Известиям» Сергей Лисовский.

Узнать больше по теме
«Честный знак»: все о цифровой маркировке товаров
Чтобы защитить потребителей от подделок, в России создана система «Честный знак». Она позволяет отследить путь товара от производителя до покупателя. Расскажем подробно, как работает эта система маркировки, для какой продукции она обязательна, как пройти регистрацию и сколько это стоит.
Читать дальше