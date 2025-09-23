В России начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификатов на кассах

«В настоящее время эффективность системы маркировки составляет 50−60%, так как пока мы не можем использовать ее главный инструмент — блокировку опасных товаров на кассе. Сегодня, чтобы ее реализовать, контролирующие органы должны предпринять ряд действий, на которые потребуется немало времени. В том числе разослать письма продавцам, производителям, в условиях моратория получить согласие прокуратуры на проведения проверки. Но, самое важное, нужно точно понять, в каком магазине находится этот опасный продукт», — пояснил «Известиям» Сергей Лисовский.