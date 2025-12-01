В России начали действовать новые правила утильсбора на легковые машины

Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря. Также власти не ставят цели «закрыть» рынок с помощью утильсбора и понимают, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей.