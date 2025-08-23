В России могут снизить максимальную сумму переплаты по микрозаймам

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект направлен на предотвращение высокой закредитованности россиян. При этом, ни одна из мер не будет выталкивать микрофинансовые организации (МФО) или заемщиков в теневой сегмент, добавил парламентарий.